Припадок ярости или как экс-министр в России расстрелял лошадей

Животные зашли к бывшему чиновнику на его пшеничные поля.

В Орджоникидзевском районе Хакасии бывший министр сельского хозяйства республики Иван Вагнер в припадке ярости расстрелял чужих лошадей.

Об этом пишет Lenta.ru.

Уточняется, что Вагнер открыл огонь по животным из-за того, что те зашли на его пшеничные поля. Некоторые лошади были убиты, некоторые – ранены. Хозяева животных написали заявления и обратились в полицию. Убитых лошадей Вагнер предложил заменить животными из своего табуна. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Напомним, экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым.

Как сообщалось ранее, во время проведения археологической экспертизы в Хакасии петербуржские ученые обнаружили уникальные игрушки, которыми играли дети еще 20 тысяч лет назад.