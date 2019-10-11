Российский ответ США: Путин заявил, что начнет работать над ракетами

Владимир Путин принял решение работать на ракетами в ответ на старт их производства в США.

Россия будет разрабатывать ракеты средней дальности, потому что в США они уже появились.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав СНГ в пятницу.

"Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся. А мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились", – сказал он.

Путин добавил, что Россия волнуется относительно планов Америки разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии: "Понятно, кто является целью номер один в этом случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается".

В то же время в сентябре 2019-го в НАТО сообщали, что Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729. Тогда Путин предлагал ввести мораторий на эти ракеты, но в организации ответили, что для этого их надо уничтожить, а не устанавливать.

Как сообщалось, 3 августа президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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