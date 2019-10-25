В РФ военнослужащий открыл огонь по сослуживцам: восемь человек погибли

В России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам: восемь погибших, двое раненых.
Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел сегодня.
"При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.
В ведомстве сообщили, что открывший огонь военнослужащий задержан.
"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - заявили в оборонном ведомстве.