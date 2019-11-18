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Наблюдатели о выборах в Беларуси: Фундаментальные свободы были проигнорированы

Наблюдатели о выборах в Беларуси: Фундаментальные свободы были проигнорированы
21:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Международные наблюдатели недовольны прошедшими в Беларуси выборами.

Международные наблюдатели, включая представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, раскритиковали соблюдение основных свобод во время проведения досрочных парламентских выборов в Беларуси.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении ПАСЕ.

"Фундаментальные свободы были проигнорированы, и честность избирательного процесса не была должным образом защищена на досрочных парламентских выборах в Беларуси, даже при условии увеличения количества зарегистрированных кандидатов", - заявили международные наблюдатели.

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Также отмечается, что "правовые рамки, в которых состоялось голосование, обеспечили неэффективные гарантии для проведения выборов в соответствии с международными стандартами".

Среди главных недостатков отмечаются препятствия в регистрации политических партий, ограниченные возможности для проведения публичных собраний, уголовное наказание за клевету.

"Мы разочарованы, что Беларусь не имплементировала рекомендации, сделанные в 2016 году, таким образом лишив своих граждан, как избирателей, так и кандидатов, быть полностью вовлеченными в демократический процесс", - заявил председатель наблюдательной миссии ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра (Великобритания).

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Кроме этого, международные наблюдатели указали на то, что значительное количество белорусских СМИ, финансируемых государством, ограничили пространство для деятельности независимых СМИ, а также плюрализм мнений.

Как сообщалось ранее, 17 ноября в Беларуси прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

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Очередные парламентские выборы в Беларуси должны состояться не ранее 10 сентября 2020 года. Но выборы президента запланированы на 30 августа 2020 года. С целью разделения временного периода проведения этих выборов президент огоых парламентского волеизъявления на ноябрь 2019 года.

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ПАСЕ, Выборы, Беларусь.
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