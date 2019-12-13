В Кремле подтвердили участие Путина в открытии железнодорожного моста в Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность участия главы Российского государства Владимира Путина в открытии железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом 23 декабря.
Об этом Песков сказал журналистам.
"Президент может принять в этом участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Путин принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом.
Напомним, постройка Керченского моста не помогла Крыму,туристы не посещают полуостров и жалуются на плохие условия.