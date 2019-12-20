"Беларусь - донор безопасности в регионе": Лукашенко одобрил новый план обороны

Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси.

Совет безопасности Беларуси под председательством президента Александра Лукашенко одобрил новый план обороны Беларуси и концепции развития вооруженных сил государства до 2030 года.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неподъемный удар противнику. Основная миссия вооруженных сил состоит в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил белорусский президент.

В то же время он подчеркнул, что Беларусь придерживается миролюбивой политики и является "донором безопасности" в регионе.

Несомненными приоритетами Лукашенко назвал развитие в стране собственной системы безопасность и продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего в рамках СНГ.