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Жители Минска опять вышли на антироссийские протесты (Фото)

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Жители Минска опять вышли на антироссийские протесты (Фото)
17:47 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

В столице Беларуси проходит еще один митинг оппозиции.

В Минске 21 декабря начинается очередной митинг против интеграции Беларуси и России.

Как сообщает TUT.by, это уже четвертая акция за последние две недели.

Митинг, как и все предыдущие разы, не согласован с властями.

Белоруский политик Павел Северинец, пришедший на Октябрьскую площадь, объяснил, что этот митинг организовывали "депутаты независимости" — депутаты 12-го созыва Верховного совета, и какой именно у них план, он пока не знает. По его словам, 28 дорожных карт по интеграции, которые готовы к подписанию, — это угроза.

"Поэтому акции протеста надо продолжать, искать новые идеи для них", — сказал политик.

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К 14 часам на Октябрьской собралось с десяток активистов с флагами Беларуси. Автозаков вокруг площади не видно, но сотрудники милиции в штатском, традиционно наблюдают за собравшимися и снимают их на камеры.

Сотрудники ГУВД в мегафон объявили, что акция незаконная и убедительно попросили разойтись. В ответ на это пришедшие достали свистки и стали засвистывать милиционера.

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Накануне в центре Минска на акцию против интеграции с Россией и переговоров президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, по разным оценкам, собралось от 700 до 1100 человек. Колонна прошла по проспекту Независимости к Дому правительства и через улицу Немигу и Зыбицкую вернулась к Октябрьской площади, где выстроилась в "живую цепь".

Две первые акции прошли 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).

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Один из организаторов акций Павел Северинец рассказал, что в плане на 21 декабря лишь проведение митинга на Октябрьской площади. Шествие не предусматривается.

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Россия, Беларусь, Протесты, Интеграция.
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