"Северный поток 2": может ли РФ завершить строительство самостоятельно?

Россия способна своими силами закончить строительство "Северного потока 2", но это для нее будет непросто.

Российские компании и суда могут быть привлечены к достройке трубопровода "Северный поток – 2" после того, как компания Allseas объявила о приостановке строительства в связи с принятием в США санкций в отношении строителей проекта, однако не успеют завершить строительство в короткие сроки, пишет американское аналитическое издание S&P Global Platts.

В РФ есть свой подрядчик с экспертизой строительства морских трубопроводов - ОАО "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС).

Как отмечается в сообщении издания, российские компании эксплуатируют надежные морские суда-трубоукладчики, которые завершили проекты в сложных арктических условиях, включая трубоукладочную баржу "МРТС Дефендер", которая работала на морском участке трубопровода Бованенково-Ухта.

Platts Analytics полагает, что для завершения строительства "Северного потока – 2" может использоваться трубоукладочная баржа "МРТС Фортуна", но она способна прокладывать всего 1 км труб в день.

Еще одно препятствие, по мнению Platts Analytics, заключается в том, что в заявке на получение датского разрешения говорится, что суда, используемые для завершения датского участка, должны будут иметь возможности динамического позиционирования (такие как у судов Allseas), которых нет у "Фортуны".

Можно использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский", также принадлежащее МРТС, которое обладает возможностями динамического позиционирования, но оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке и для прибытия в датские воды ему потребуется около двух месяцев.

Как сообщалось, обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет, накануне одобренный Сенатом, в который включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", выделение на сдерживание РФ $734 млн. Также документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с РФ и признание Крыма российской территорией.

Газопровод "Северный поток 2" построен на 92%. Строительство возобновилась в конце ноября текущего года после получения разрешения от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах. Работы проводила швейцарская компания Allseas, которая заявила, что приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием санкций США.