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Расхождения в заявлениях Путина и Медведева: в Кремле отреагировали на слова Лукашенко

Расхождения в заявлениях Путина и Медведева: в Кремле отреагировали на слова Лукашенко
14:45 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф УНН

В Кремле не считают, что существуют какие-то разногласия в заявлениях Путина и Медведева.

В заявлениях президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросу взаимоотношений России и Беларуси нет расхождений.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

"Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", — сказал он.

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Таким образом Песков прокомментировал слова беларуского лидера Александра Лукашенко, который в интервью "Эхо Москвы" заявил о наличии таких расхождений. Беларуский президент отметил, в частности, что не обсуждал с Владимиром Путиным вопросы, связанные с наднациональными органами двух стран, однако об этом высказался Дмитрий Медведев. В ответ на вопрос, не выглядит ли ситуация как схема "хороший следователь — плохой следователь", беларуский лидер заметил, что не может этого исключить, хотя не станет и утверждать.

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России заплатить компенсацию за Чернобыльскую катастрофу.

Также Лукашенко убежден, что в случае попытки Москвы нарушить суверенитет Беларуси, мировое сообщество отреагирует военной кампанией на такие действия.

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Дмитрий Медведев, Россия, Беларусь, Владимир Путин, Дмитрий Песков.
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