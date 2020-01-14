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Вторник, 14.01.2020
СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
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СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры

СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Хакеры РФ ломали сайты Burisma, чтобы найти компромат на Байдена.

Российские военные хакеры взломали сайт украинской газовой компании Burisma, чтобы найти компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает The New York Times.

"Попытки взломать сайты Burisma начались в начале ноября, когда в США расследовалось дело в отношении и импичмента Трампа", - отмечает издание.

Пока не ясно, что нашли хакеры и что именно они искали. Однако, по мнению экспертов, масштабы нападений позволяют предположить, что россияне искали потенциальный компромат на Байденов – такой же, который Трамп хотел получить от Украины, когда настаивал на расследовании их деятельности.

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Эта российская тактика очень похожа на ту, которую, по данным американских спецслужб, Москва использовала, когда сломала электронные ящики руководителя кампании Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

Тогда, как и сейчас, российские хакеры из военной разведки (ГРУ) и частная шпионская группировка Fancy Bear использовали так называемые фишинговые письма, предназначенные для кражи имен пользователей и паролей. Это выявила фирма по кибербезопасности Area1 в Кремниевой долине. Хакеры создали фейковые веб-сайты, которые имитировали страницы входа дочерних компаний Burisma, и присылали сотрудникам компании электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли с Burisma.

Таким образом хакеры выманили у некоторых из них учетные данные, и им удалось проникнуть на один из серверов Burisma.

"Атаки были успешными", - заявил соучредитель Area1 Орен Фальковиц, который ранее работал в Агентстве национальной безопасности США.

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Фирма Фальковица отслеживает веб-сервера по всему миру, что дает ей возможность блокировать фишинговые атаки на клиентов.

"Они снова похищают учетные данные электронной почты, поэтому можем только предположить, что это повторение российского вмешательства на прошлых выборах", - сказал Фальковиц.

В то же время похоже, что российские атаки на Burisma осуществляются параллельно с попытками российских шпионов раскопать в Украине информацию против Байденов, сказал изданию сотрудник спецслужб на условиях анонимности. Шпионы, по его словам, пытаются проникнуть в Burisma и использовать источники в украинском правительстве в поисках электронных писем, финансовых и юридических документов.

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Американские чиновники предупреждают, что россияне стали хитрее с 2016 года и снова пытаются похищать и распространять вредоносную информацию перед выборами в США.

"Теперь мы знаем, что Владимир Путин, как и Трамп, также видит в Джо Байдене угрозу", - сказал представитель избирательного штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Ранее представители Area1 зафиксировали активность ИГРУ России со взлома сайтов ряда украинских компаний накануне Нового года. Через неделю Area1 обнаружила то, что их объединяет: все они — дочерние компании Burisma Holdings. Среди филиалов Burisma газета называет KUB-Gas, Aldea, "Эско-Север", "Надрагас", "Техноком-Сервис" и Pari.

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США, Россия, Кибератака, Джо Байден, Burisma.
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