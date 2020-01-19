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Медведев объяснил, почему правительство РФ ушло в отставку

Медведев объяснил, почему правительство РФ ушло в отставку
16:57 Сегодня Телеграф УНН

Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что "президенту нужна полная свобода действий".

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени, передает федеральный телеканал “Первый”.

“Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом (Владимиром Путиным) после (оглашения) послания (Федеральному собранию) 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства”, — сказал Медведев в интервью.

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В качестве второй причины он назвал фактор времени. Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По его словам, “это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам”. “Это тоже нужно принимать во внимание”, — отметил Медведев.

“Правительство, которое я возглавлял, — а это уже второе правительство, которое я возглавлял, — в общей сложности срок деятельности двух этих правительств нашей страны составил почти восемь лет. Это огромный срок. За новейшую историю России это было (в) первый раз”, — констатировал бывший премьер.

Он рассказал, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского периода и даже царского периода. “Но скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался. За исключением отдельных, может быть, совершенно фигур”, — сказал Медведев.

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По его мнению, “вообще к отставке правительства всегда нужно относится абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного”. “Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Но, может, за последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие”, — полагает Медведев.

Он добавил, что “когда правительство формируется, всегда президент и премьер, кто бы ни был президентом или премьером, обсуждают не только вопросы назначения в кабинет, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально”.

Напомним, депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.

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Дмитрий Медведев, РФ, Владимир Путин, Бывший премьер-министр России.
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