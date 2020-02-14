Сбежали из больницы: В Петербурге место коронавирусного карантина покинули не менее 3 человек

В Санкт-Петербурге одну из больниц самовольно покинули не менее 3 пациентов. которые были на карантине из-за коронавируса.

Боткинскую больницу Санкт-Петербурга в общей сложности самовольно покинули четверо пациентов, которых принудительно поместили в карантин из-за подозрений на новую коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом стало известно из врачебных документов, поданных в суд в отношении пациентки Аллы Ильиной.

Копию документов публикует издание "Фонтанка".

Помимо Ильиной, из больницы также сбежали 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. В городском управлении Роспотребнадзора изданию подтвердили факт побега этих пациентов, добавив, что двое из трех новых беглецов уже вернулись обратно в больницу.

17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит административный иск главного санитарного врача города, потребовавшего вновь принудительно госпитализировать Аллу Ильину, сбежавшую из больницы 7 февраля. Планируют ли медики обращаться в суд из-за других сбежавших пациентов, пока неизвестно.

Согласно п. 9 ст. 20 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Такое решение принимается консилиумом врачей, а в случае если собрать консилиум невозможно — непосредственно лечащим (дежурным) врачом.

Поскольку коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, то пациенты, у которых выявили вероятность инфекции, вызванной 2019-nCoV, обязаны исполнять предписания, устанавливающие ограничительные мероприятия. Необходимость соблюдения предписаний регламентирована также в статье 33 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Согласно статье 6.3 КоАП РФ, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или административный штраф от 100 до 500 рублей.

Сейчас основанием для экстренных карантинных мер является постановление главного государственного санитарного врача от 31 января 2020 года. В соответствии с этим постановлением, граждане России, которые вернулись из КНР, могут не обеспечиваться непрерывным медицинским наблюдением в обязательном порядке. Есть лишь рекомендация "о медицинском наблюдении по месту жительства или изоляции за лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней".

Есть еще одно постановление — о подготовительных мероприятиях в связи с коронавирусной инфекцией от 24 января 2020 года. С учетом положений ст. 33 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" оно позволяет организовать недобровольную госпитализацию или изоляцию в порядке, установленном законом. Как следует из подпункта 2 пункта 1 статьи 51 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", правом на подачу административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке наделены главные государственные санитарные врачи и их заместители.