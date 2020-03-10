Если суд РФ позволит: Путин готовится к очередному президентскому сроку

Владимир Путин заявил, что не против еще раз баллотироваться на пост президента РФ, если Конституционный суд даст добро.

Президент России Владимир Путин объявил о готовности снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

Об этом Путин заявил в специальном обращении в Госдуме России.

"Были предложения, прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента - вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно. Не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными", - заявил Путин.

По его словам, если граждане поддержат данное предложение и данную поправку и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года, то такой вариант возможен.

"В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка (о снятии ограничений на количество президентских сроков - ред) не будет противоречить принципам и основным положениям Основного Закона", - сказал Путин.

По словам президента, в случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о которых он говорит, этот закон необходимо обязательно отправить в Конституционный суд РФ для получения заключения.

Путин подчеркнул, что наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет безопасности или Госсовет, напрямую народом не избираемых, какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характер "неправильно, неприемлемо, более того, опасно".

"Это ничего не имеет общего с демократией, а, во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что именно президент является гарантом Конституции.

"А если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности государства, его внутренней стабильности и внутреннего эволюционного развития. Нам достаточно уже было революций, Россия свой план по революциям выполнила", - сказал президент РФ.

При этом он высказал уверенность, что придет время, когда высшая президентская власть в России "не будет так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным".

Путин заверил, что в своей работе всегда руководствовался и будет руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России, исключительно волей народа.

Кроме того, он заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 марта, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на должность главы государства.

Напомним, в Кремле подтвердили информацию о том, что Трамп не приедет в Москву на 9 мая.