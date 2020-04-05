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Коронавирус в РФ: в Москве за сутки обнаружили более полтысячи новых заболевших

Коронавирус в РФ: в Москве за сутки обнаружили более полтысячи новых заболевших
17:36 Сегодня Телеграф УНИАН

В России зафиксировано 5 389 зараженных коронавирусом, умерли 45 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев инфицирования коронавирусом - это на несколько десятков больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальные данные оперативного штаба.

Больше всего случаев инфекции подтверждено в Москве - 536, Московская область на втором месте - 45.

Всего за сутки новые случаи выявлены в 14 регионах. Отмечен первый случай заражения на Камчатке.

За сутки умерли 2 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 22. Таким образом, общее количество инфицированных в России превысило 5 тысяч - по официальным данным, зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом в 79 регионах (из них 3893 в Москве).

За весь период умерли 45 человек.

Во многих регионах России, включая Москву, действует так называемый режим общей самоизоляции - власти не называют его карантином, но по сути речь идет о жестких карантинных мерах. Из дома разрешено выходить только на работу, в ближайший магазин, для выгула животных рядом с домом или вынос мусора.

Напомним:

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Россия, Коронавирус, Covid-19.
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