В Беларуси больше больных коронавирусом, чем в Украине

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировали 4204 инфицированных коронавирусом, 65 граждан ждут на аппараты искусственной вентиляции легких, а умерло 40 человек.

В Беларуси в 4202 человек обнаружили заболевание коронавирусной инфекцией, в Украине больных почти на полсотни меньше, однако в Беларуси провели более 81 тысячи тестов на COVID-19, в Украине - вдвое меньше.

Об этом говорится в утреннем отчете министерства здравоохранения Беларуси.

По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.

В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили в 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 - вылечились.

Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-тесты, в Беларуси тестов провели вдвое больше - 81246.

Напомним, президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.

Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая.

Позже Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.