С 1 июля 2021 года в России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов. Об этом со ссылкой на доработанный законопроект группы членов Совета федерации сообщает "Коммерсант".

Как сообщается, российские власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.

По новой версии законопроекта, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.

Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.

днако устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно.

Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.