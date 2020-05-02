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Один из крупнейших финно-угорских народов РФ утвердил систему национальных госорганов

Один из крупнейших финно-угорских народов РФ утвердил систему национальных госорганов
18:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Эрзя утвердили систему национальных государственных органов.

Один из крупнейших финно-угорских народов Российской Федерации - эрзяне утвердили систему национальных государственных органов.

Соответствующее решение в пятницу, 1 мая, принял Атянь Эзем (Atäń Ězem, эрз. Совет старейшин), сообщает Новинарня.

"Положение о создании и функционировании национальных государственных органов мордовского народа содержит шесть разделов, в которых определены цели и задачи национального движения, его руководящие органы, их полномочия и структура", - говорится в сообщении.

Согласно документу, руководство национальным движением осуществляет Промкс - съезд делегатов от мордовских политических партий и общественных объединений.

Съезд формирует Атянь Эзем, действующий между созывами Промкса и выбирает Инязора - главного старейшины, который представляет мордовский народ и выступает от его имени.

В случае существования законодательных ограничений на создание и функционирование национальных партий (такой запрет существует в законодательстве РФ) - полномочия Промкса принимает на себя Атянь Эзем.

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Главной задачей Промкса, Атянь Эзем и Инязора является обеспечение и защита национальных, политических, экономических и культурных прав мордовского народа, в частности права на национально-государственное самоопределение на своей национальной территории.

Принятие документа прокомментировал действующий Инязор Боляень Сиресь (гражданин Украины, офицер ВСУ Александр Болькин): "Перед эрзянами стоят серьезные вызовы: мощная ассимиляционная политика, стремительное сокращение населения, игнорирование республиканской и федеральной властью наших прав и потребностей. С этими вызовами не смогут справиться разрозненные активисты-одиночки. Чтобы народ не прекратил своего существования в глобальном мире, мало хранить народные традиции в семье. Хочешь выжить - тогда не имеешь права стоять на месте. Эрзя должны сплотиться, иначе XXI век может стать последним в истории нашего народа. Именно поэтому я разработал и предложил на рассмотрение Атянь Эзем положение, которое призвано структурировать наш национальный движение и сделать его более действенным ".

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"Уже в мае эрзя увидят первые практические шаги в работе Кирдийюр - то есть всех органов национального движения. Наши цели амбициозны, и реализовать их можно только при понимании и поддержке мордовского народа. Мы рассчитываем на эту поддержку ", - пояснил Инязор.

Также Атянь Эзем утвердил план деятельности на 2020 год, где среди приоритетов названа подготовка к всероссийской переписи населения, популяризация эрзянского языка, продолжение кампании за открытие в Саранской эрзянской гимназии, привлечение молодежи к национальному движению.

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Как передает Новинарня, форум проходил на территории Эрзянь Мастор в РФ, но не афишировался для российских властей.

Эрзя, эрзяне - угро-финский народ, который живет на территории России, в Мордовии и Нижегородской области (в бассейне рек Мокша и Сура, Волги и Белои), а также за рубежом. Этнические органы - преимущественно в изгнании, в частности в Киеве.

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Россия, Эрзя, Атянь Эзем, Боляень Сиресь.
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