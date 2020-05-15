Медики Беларуси заявили, что вышли на плато по коронавирусу

Беларусь за последнее время страна вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.

Белорусские медики констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

"В последнее время выходим на так называемое плато", - заявила заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала "СТВ" в четверг вечером, демонстрируя диаграмму, отражающую количество заболевших COVID-19 в Беларуси за последние недели.

По словам представителя Минздрава, на данный момент белорусские медики выявляют в среднем 8,7-9,7% положительных тестов от общего количества всех проведенных исследований. "Если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся", - добавила она.

По состоянию на 14 мая, в стране зарегистрировано 26 тыс. 772 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили накануне в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 (на 13 мая - 146) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 14 мая выздоровели и выписаны 8 тыс. 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 мая - 7 711), всего было проведено 308 тыс. 156 тестов на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.