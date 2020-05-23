Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки более 9,4 тыс случаев COVID-19

В связи с распространением коронавируса в РФ за сутки зафиксировали более 9400 случаев заражения.

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России подскочил до 9,4 тыс., число умерших снизилось до 139, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 434 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3966 (42,0%) без клинических проявлений", - говорится в сводке штаба, опубликованной в субботу.

Ранее три дня подряд прирост не превышал отметки в 9 тыс.: 21 и 22 мая был порядка 8,8 тыс., 20 мая 8,7 тыс. Показатель вернулся к значениям недельной давности (так, 16 мая было 9,2 тыс.). Темп прироста остается стабильным, +2,9%.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 335 тыс. 882 случаев коронавирусной инфекции, отмечает штаб. Россия все еще удерживает второе место в мире по этому показателю, но Бразилия уже подошла вплотную (с 330,9 тыс. случаев, суточным приростом в 20,8 тыс. диагнозов) и в воскресенье сместит РФ на третье место антирейтинга. На первой строке по-прежнему США, где выявлено 1,60 млн случаев Covid-19.

В Москве 3190 новых случаев коронавируса за сутки, общее число диагнозов выросло до 161 тыс. 397.

Число зарегистрированных летальных исходов за сутки в России составило 139, из них 67 - в Москве. Накануне в стране был поставлен антирекорд по этому показателю - 150 смертей в сутки. За весь период умерли 3 тыс. 388 человек.

Выздоровели в России 8 тыс. 111 человек за последние сутки, из них 3 тыс. 831 в Москве.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России (исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.) подскочил до 0,97. Этот показатель колебался около 0,9 - 0,91 последние дни. В Москве Rt тоже вырос - до 0,83 (накануне 0,79, до этого четыре дня колебался в районе 0,72 - 0,75).

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он составляет 1,05 остается в прежнем коридоре колебаний 1,08 - 1,02, в котором находится с середины мая.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

По данным Роспотребнадзора на субботу, в России выполнено более 8,4 млн тестов на коронавирус, из них за последние сутки - 276 тыс. Под меднаблюдением остаётся 276 тыс. человек.