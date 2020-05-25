Эпидемия: в Беларуси растет число больных COVID-19

В Беларуси зарегистрировано 37 144 случая COVID-19.
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
"В Беларуси по данным на 25 мая — 37 144 случая COVID-19", - говорится в сообщении.
Прирост за последние сутки — 946 новых случаев.
По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента. Выздоровели и выписаны 14 449 пациентов.
Отмечается, что всего в Беларуси проведено 463 004 теста.
Как сообщалось, по состоянию на утро 25 мая количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 5 500 764, из них 346 727 летальных. 2 302 163 человека уже вылечились от коронавируса.