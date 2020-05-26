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В Беларуси на строительстве АЭС COVID-19 заразились около 100 человек

В Беларуси на строительстве АЭС COVID-19 заразились около 100 человек
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Среди инфицированных – сотрудники "Росатома" и представители белорусского заказчика.

На строительстве АЭС вблизи Островца в Беларуси зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. Среди персонала площадки подтвердилось около 100 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает TUT.BY, об этом в видеообращении сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - сказал чиновник.

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По его словам, в течение ближайших недель "Росатом" хочет получить лицензию и выйти на физпуск станции.

В Министерстве энергетики Беларуси журналистам сообщили количество зараженных коронавирусом сотрудников ГП "Белорусская АЭС".

"По состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников государственного предприятии „Белорусская АЭС“ тесты на COVID-19 дали положительный результат. Сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме. На самоизоляции находятся 81 человек как контакты первого уровня", — рассказала официальный представитель Минэнерго Беларуси Жанна Зенькевич. 

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В министерстве  также подчеркнули, что в настоящее время работы по сооружению Белорусской АЭС осуществляются в штатном режиме.

Белорусская АЭС возводится "Росатомом" вблизи Островца за счет кредита России по проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявлял, что физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь — октябрь.

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Как сообщалось ранее, в Беларуси не объявляли карантин из-за эпидемии коронавируса, президент Александр Лукашенко заявил об "особом пути" страны в преодолении болезни. Он не верит в опасность эпидемии. Поэтому в Беларуси в частности возобновили учебный процесс.

На сегодня в Беларуси зафиксировано 38 059 случаев коронавируса. 208 из них – летальные.

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АЭС, Беларусь, Заражение, Коронавирус.
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