Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес COVID-19

Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно на ногах перенес COVID-19. Об этом сообщили в БЕЛТА.

Глава Беларуси во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД извинился за свой голос.

Он посетовал, что в последнее время приходится очень много говорить.

Также Лукашенко заявил, что самое удивительное, что он на ногах "умудрился" перенести COVID-19, "бессимптомно", данное заключение сделали врачи 27 июля.

Он подчеркнул, что уже говорил, что 97% граждан в Беларуси переболеют коронавирусом бессимптомно. И очень рад, что попал в эту часть бессимптомных случаев.

"Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - заявил Лукашенко.

Ранее, основная соперница действующего главы Беларуси Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская все же ответила на вопрос "Чей Крым?".

Также сообщалось, что РФ не гарантирует соблюдение режима "тишины" на Донбассе, поскольку не считает себя стороной конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Как сообщалось, компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.