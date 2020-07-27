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Песков: Россия не может гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе

Песков: Россия не может гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Укринформ
РФ не гарантирует соблюдение режима "тишины" на Донбассе, поскольку не считает себя стороной конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили в "Коммерсанте".

"На уровне "нормандского формата" фиксация (договоренностей — ред.) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - утверждает Песков.

При этом, по его словам, договоренности о бессрочном прекращении огня на Донбассе - это "решение, которое заслуживает очень высокой оценки и вызывает удовлетворение", и "будет важно, чтобы обе стороны полностью придерживались взятых на себя обязательств и договоренностей".

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о местных выборах таковым, что противоречит Минским договоренностям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования.

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27 июля в полночь на востоке Украины в районе проведения Операции объединенных сил начало действовать перемирие, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа.

Однако, на Донбассе, где с полуночи действует режим "полной и всеобъемлющей тишины", оккупанты нарушили перемирие, совершив два обстрела.

В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

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Все по теме:

Украина, РФ, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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