Разговор Зеленского и Путина: в Москве недовольны постановлением Рады о местных выборах

В пресс-службе Путина сообщили о результатах телефонного разговора президентов России и Украины. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о местных выборах таковым, что противоречит Минским договоренностям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования.

Кроме того, Путин высказал озабоченность в связи "с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра".

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования "внутриукраинского кризиса" (официальная позиция РФ относительно войны на Донбассе, - ред.). Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта", - сказано в сообщении Кремля.

У Путина добавили, что "президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 июля, Зеленский провел телефонный разговор с Путиным.

Это произошло на фоне ведущейся подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения, которое вступит в действие 27 июля 2020 года.