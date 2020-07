Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь рассказал об обстрелах оккупантов на Донбассе и потерях ВСУ за неделю.

"За прошедшую неделю в результате российской агрессии на Донбассе 6 украинских солдат получили ранения, трое убиты в боях. На следующей неделе крайне важно выяснить, готова ли российская сторона к установлению прочного прекращения огня. Украина демонстрировала такую волю многократно за прошедшие годы," - написал Кулеба в Twitter.

Кулеба также назвал имена погибших вследствие обстрелов со стороны российских наемников.

"Артем Козий, 19 лет, Николаевская область, юг Украины. Ранен 21 июля. Умер в тот же день после того, как медики пытались спасти его жизнь в течение 7 часов. Мои глубокие соболезнования его родителям и близким", - написал он.

Artem Koziy, aged just 19, from Mykolayiv region, Southern Ukraine. Wounded on July 21st. Died on the same day after medics had been struggling for his life for 7 hours. My deepest condolences to his parents and close ones. pic.twitter.com/7GSpoNqdiw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2020

"Василий Кравченко, 26 лет, из Хмельницкой области, Западная Украина. Убит российскими войсками в результате обстрела 21 июля. Василий присоединился к украинским войскам на Донбассе в 2018 году. В апреле 2020 года он женился. Мои глубокие соболезнования его жене, родителям и близким", - отметил Кулеба.

Vasyl Kravchenko, aged 26, from Khmelnytsky region, Western Ukraine. Killed by Russian forces shelling on July 21st. Vasyl joined Ukrainian forces in the Donbas in 2018. Just in April 2020 he got married. My deepest condolences to his wife, parents and close ones. pic.twitter.com/NvtdEfOSvv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2020

"Ярослав Журавель, 40 лет, из Днепропетровской области. Ранен во время спасательной операции 13 июля. Российские войска оставили его умирать от боли на поле боя и заблокировали миссии по его эвакуации. Только 21 июля они передали его тело. Мои глубокие соболезнования родным и близким", - добавил глава МИД.

Yaroslav Zhuravel, 40, from Dnipropetrivsk region. Wounded on a recovery mission on July 13th. Russian forces left him on the battlefield dying in pain & blocked recovery missions. Only on July 21st they handed over his body. My deepest condolences to relatives & close ones. pic.twitter.com/WL70ZwloAz — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2020

Напомним, подразделения из состава ОС продолжают проводить подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения, которое вступит в действие 27 июля 2020 года.