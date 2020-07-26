Прекращение огня на Донбассе: посол Британии дала комментарий

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на договоренность по полному и всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе.

"Хорошо видеть соглашение на уровне ТКГ о дополнительных мероприятиях по обеспечению перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия. Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, посредством своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - написала Симмонс на своей странице в Twitter.

Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020

Как известно, ТКГ 22 июля договорилась о введении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Соглашением предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, запрет на применение вооружения и введение дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня.

Напомним, подразделения из состава ОС продолжают проводить подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения. В частности в зону проведения операции прибывают украинские миротворцы ООН.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.