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Прекращение огня на Донбассе: посол Британии дала комментарий

Прекращение огня на Донбассе: посол Британии дала комментарий
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на договоренность по полному и всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе.

"Хорошо видеть соглашение на уровне ТКГ о дополнительных мероприятиях по обеспечению перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия. Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, посредством своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - написала Симмонс на своей странице в Twitter. 

 

Как известно, ТКГ 22 июля договорилась о введении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Соглашением предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, запрет на применение вооружения и введение дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня.

Напомним, подразделения из состава ОС продолжают проводить подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения. В частности в зону проведения операции прибывают украинские миротворцы ООН

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

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Все по теме:

Великобритания, Россия, Донбасс, ОРДЛО, Мелинда Симмонс.

Автор:

Телеграф
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