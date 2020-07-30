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Протесты в Хабаровске: в РФ нашли "грузинский след"

Протесты в Хабаровске: в РФ нашли "грузинский след"
Обновлено 03:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сказал, что "праведный гнев народа", но обвинил провокаторов в раскачивании ситуации.

"И на все это, на праведный гнев, на массовость, естественно, слетелись все известные проходимцы, которые занимаются организацией, накачкой, провокациями и прочим. Есть и иностранцы... Они тут, мы знаем, в том числе из Грузии", - заявил Дегтярев в интервью телеканалу RTVI. 

Как известно, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в начале 2000-х годов.   

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца. 

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия". 

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11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.

Впрочем уже 18 июля на акции протеста, по данным СМИ, вышли до 50 тысяч человек.

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Россия, Грузия, Хабаровск.

Автор:

Телеграф
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