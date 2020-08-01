Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: в СК заявили, что боевики не собирались покидать страну

Задержанные в Минске боевики ЧВК "Вагнер" не собирались покидать республику, об этом заявил представитель Следственного комитета Беларуси Александр Агафонов.

"Следствие установило, что лететь в Стамбул они не собирались", - заявил Агафонов в эфире канала ОНТ.

Он отметил, что все задержанные граждане РФ были допрошены с участием их защиты, они дали "непоследовательны показания" и противоречиво отвечали на вопросы о целях нахождения в Беларуси.

"11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два - на Кубу, один - в Сирию, один - не знал куда летит, еще трое отказались от показаний", - сказал Агафонов.

"Представляется сомнительным, что одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", - подытожил он.

Как сообщалось, утром 29 июля в Минске задержали 32 боевика частной военной компании "Вагнер". Еще одного наемника задержали в Гомельской области.

Как сообщали белорусские СМИ, боевики прибыли в страну с целью дестабилизации ситуации.

Позже стало известно, что часть боевиков ранее воевала на Донбассе на стороне террористов.

Вечером, 29 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности и поручил обратиться в российские госорганы за разъяснением.

В связи с задержанием "вагнеровцев", МИД Беларуси пригласил послов Украины и РФ на совещание.