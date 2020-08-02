Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу

Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
07:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В Беларуси арестовали боевиков ЧВК "Вагнера". В ходе допросов задержанные российские боевики дают противоречивые показания.

Прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, сообщает БелТА.

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: в Украине задумались об экстрадиционном запросе

По его словам, была получена информация о том, что "они все практически имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".

"Сейчас со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов", - добавил Носкевич.

Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Как известно, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Лукашенко о задержании "вагнеровцев": Разбираться надо с теми, кто их сюда посылал

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баларусь, ЧВК "Вагнер", Иван Носкевич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
04 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
05 Suzuki Jimny превратили в старый Defender (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики ЧВК &quot;Вагнер&quot; взяты под стражу
Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
СВР: Россия имеет &quot;реестр болевых точек&quot; украинской экономики
СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь