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Бывший кандидат на пост главы Беларуси Цепкало: Кремль на этих выборах не поддерживает Лукашенко

Бывший кандидат на пост главы Беларуси Цепкало: Кремль на этих выборах не поддерживает Лукашенко
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф
Бывший кандидат на пост главы Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Кремль на этих выборах решил не поддерживать действующего президента Александра Лукашенко.

"И для России это серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ - это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", - рассказал Цепкало в интервью Hromadske

Он считает, что Москва заняла "единственно правильную" позицию и не поддерживает ни одного из кандидатов. 

"При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев", Затулин (Константин Затулин, директор Института стран СНГ и депутат Госдумы, - ред.) сказал, что это маразм и стоит вообще вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", - добавил он. 

Напомним, бывший глава Парка высоких технологий и политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который ранее спасаясь от ареста сбежал в Москву из Беларуси, уже приехал в Украину.

Официально на президентских выборах зарегистрированы: 

  • президент Беларуси Александр Лукашенко 
  • глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев
  • Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская
  • Светлана Тихановская
  • Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

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Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. 

Напомним, основная соперница действующего главы Беларуси Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос "Чей Крым?".

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Валерий Цепкало.

Автор:

Телеграф
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