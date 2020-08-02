Бывший кандидат на пост главы Беларуси Цепкало: Кремль на этих выборах не поддерживает Лукашенко

Бывший кандидат на пост главы Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Кремль на этих выборах решил не поддерживать действующего президента Александра Лукашенко.

"И для России это серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ - это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", - рассказал Цепкало в интервью Hromadske.

Он считает, что Москва заняла "единственно правильную" позицию и не поддерживает ни одного из кандидатов.

"При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев", Затулин (Константин Затулин, директор Института стран СНГ и депутат Госдумы, - ред.) сказал, что это маразм и стоит вообще вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", - добавил он.

Напомним, бывший глава Парка высоких технологий и политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который ранее спасаясь от ареста сбежал в Москву из Беларуси, уже приехал в Украину.

Официально на президентских выборах зарегистрированы:

президент Беларуси Александр Лукашенко

глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев

Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская

Светлана Тихановская

Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Напомним, основная соперница действующего главы Беларуси Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос "Чей Крым?".