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Выборы в Беларуси: Тихановская рассказала о звонках с украинского номера

Выборы в Беларуси: Тихановская рассказала о звонках с украинского номера
Обновлено 00:24 Сегодня Телеграф Украинская правда
Оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская рассказала в интервью "Новому времени" о том, как ей и её детям угрожали неизвестные, позвонив с украинского номера.

"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею (муж и экс-кандидат в президенты Беларуси – ред.), в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было", - сказала Тихановская, отметив, что звонок был инкогнито. 

Как известно, Светлана Тихановская является женой известного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты, так как на момент подачи документов он находился под административным арестом.

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Официально на президентских выборах зарегистрированы: 

  • президент Беларуси Александр Лукашенко 
  • глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев
  • Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская
  • Светлана Тихановская
  • Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится по 8 августа включительно.

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Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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