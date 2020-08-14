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Акции протеста в Беларуси: на митинги вышли работники заводов по всей стране

Акции протеста в Беларуси: на митинги вышли работники заводов по всей стране
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Сегодня рабочие ряда предприятий по разным городам Беларуси вышли на массовые акции протеста, с требованием пересмотра результатов выборов. Об этом сообщили в TUT.BY

Участники митингов считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. 

Кроме того, они требуют прекратить насилие силовиков в отношении мирных демонстрантов и освободить всех задержанных на акциях.

В частности, 14 августа протестуют:

Работники Белорусского металлургического завода в Жлобине.

Минского электротехнического завода, Минского завода шестерен и Минского моторного завода в столице Беларуси.

Также на акцию солидарности вышли более ста работников крупнейшего строительного предприятия Минска – ОАО "МАПИД" и "Минскинтеркапс". 

На Минском заводе колесных тягачей несколько сотен человек скандируют: "Уходи!". 

В Беларуси не утихают протесты: последние события

Также "Уходи" скандируют работники завода "Гефест" в Бресте.

Протестуют сотрудники Минского метро.

Сотрудники предприятия "Гродно Азот" в городе Гродно требуют, чтобы в течение часа выпустили всех задержанных заключенных.

Также протестуют Гродненский мясокомбинат и табачная фабрика "Неман". 

Работники МАЗа сообщил, что на заводе "не дают возможности массовому выражению протеста, указали назначить от каждого подразделения по 1−2 человека". 

В Минске на площади Свободы протестуют около 70 гидов. Они держат плакаты: "Мы казалi турыстам, што Беларусь мiрная", "Гiды супраць гвалту".

В Новополоцке работники "Нафтана" вышли на встречу с властями, чтобы выдвигать требования руководству. Ранее работники этого предприятия сообщали, что выходят из профсоюзов.

Работники отрасли связи выступили с открытым обращением на сайте change.org. Они требуют: остановить произвольные задержания и насилие по отношению к мирным гражданам и задержанным, освободить задержанных и политзаключенных и остановить их дальнейшее преследование, выйти на диалог с народом, прекратить все формы давления на представителей СМИ, назначить новые честные выборы с привлечением международных наблюдателей и т.п.

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В Жодино на акцию солидарности вышли работники Кузнечного завода тяжелых штамповок. 

В Жабинке протестуют работники сахарного завода. 

Сотрудники Парка высоких технологий также присоединились к мирной акции солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия. 

Сотрудники "Минских кабельных сетей" выстроились в цепь солидарности.

В Бобруйске честных выборов и прекращения насилия требуют работники "Белшины". Рабочие скандируют "Жыве Беларусь!".

Также протестуют сотрудники предприятия легпрома "Милавица" и завод "Атлант" в Барановичах.

Ранее, в Центральной избирательной комиссии Беларуси огласили итоги выборов президента. По информации ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1%. Об этом сообщили в Tut.by.

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Протест, Митинг, Беларусь, Заводы.

Автор:

Телеграф
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