"Санкции - это конец политики": в МИД Беларуси прокомментировали решение Совета ЕС

В Беларуси отмечают, что Европейский союз является одним из приоритетных направлений для политики страны, а потому власти настроены на сохранение диалога.

Об этом заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение Совета ЕС о подготовке списка санкций в отношении белорусских чиновников.

"Санкции — это конец политики… Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - отметил он.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о несогласии ЕС с итогами президентских выборов в Беларуси и начале подготовки санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

Как известно, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

Власть ответила на них с максимальной жестокостью.