Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение

Первый президент Украины и действующий глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук высказал мнение, что Александру Лукашенко стоит начать переговоры с оппозицией.

"Я хочу подчеркнуть одно: на улице я увидел молодых людей 26-30 лет. Эти люди воспитаны во время правления Лукашенко. Я смотрел программы в школах, они были подконтрольны, я видел СМИ, они были подконтрольны. То есть все, что творилось в Беларуси, было подконтрольно режиму. Вот эти люди, воспитанные в режиме, вышли на улицу и сказали: "Нет, мы больше не хотим жить в тюрьме, мы хотим демократии и свободы", – рассказал Кравчук в эфире одного из телеканалов.

По его убеждению, происходящее в Беларуси перешло красную линию.

"Задача господина Лукашенко – начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение", – сказал он, добавив, что сейчас не стоит надеяться на долговечность любого режима.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек. Он возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы.

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой.