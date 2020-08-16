Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое
Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение
Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией
Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)
Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса

Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение

Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф УНН
Первый президент Украины и действующий глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук высказал мнение, что Александру Лукашенко стоит начать переговоры с оппозицией.

"Я хочу подчеркнуть одно: на улице я увидел молодых людей 26-30 лет. Эти люди воспитаны во время правления Лукашенко. Я смотрел программы в школах, они были подконтрольны, я видел СМИ, они были подконтрольны. То есть все, что творилось в Беларуси, было подконтрольно режиму. Вот эти люди, воспитанные в режиме, вышли на улицу и сказали: "Нет, мы больше не хотим жить в тюрьме, мы хотим демократии и свободы", – рассказал Кравчук в эфире одного из телеканалов.

По его убеждению, происходящее в Беларуси перешло красную линию. 

"Задача господина Лукашенко – начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение", – сказал он, добавив, что сейчас не стоит надеяться на долговечность любого режима. 

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек. Он возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы. 

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леонид Кравчук, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасение или убийство: стоит ли мыть голову хозяйственным мылом
02 "В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих": внук Назарбаева умер в Лондоне
03 Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
04 В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
05 Очередной секс-скандал: фильм Зака Снайдера отправился на пересъемки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минобороны Беларуси стягивает войска к границе с Литвой
Минобороны Беларуси стягивает войска к границе с Литвой
Итоги 16 августа: коронавирус, протесты в Беларуси и смерть внука Назарбаева
Вечерний дайджест: главные события 16 августа
Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали &quot;Белорусскую декларацию&quot;
Украина, Британия и страны Балтии в ПАСЕ подписали "Белорусскую декларацию"
Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь