"Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока": Лукашенко рассказал о разговоре с Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как ему после выборов звонила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы - ред.), там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), говорится в сюжете телеканала Беларусь-1..

Тем временем, в пресс-службе президента Литвы появилось сообщение о том, что Меркель во время телефонного разговора с Науседой заявила о своем намерении во вторник поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации в Беларуси.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси - ред.) ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на "Минский завод колесных тягачей", где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил он.

Позже он все же передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но только при условии принятия новой Конституции.