"Прекратим насилие": Тихановская обратилась с призывом продолжить забастовки в Беларуси

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к людям с призывом продолжать и расширять забастовки в Беларуси. Об этом она попросила в своем новом видеообращении на YouTube.

"Я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки.

Не ведитесь на запугивания.

Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила Тихановская.

"Наши цели просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы", - резюмировала Тихановская.

Видеозапись обращения Тихановскаой появилась в YouTube:

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