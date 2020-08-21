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"Прекратим насилие": Тихановская обратилась с призывом продолжить забастовки в Беларуси

"Прекратим насилие": Тихановская обратилась с призывом продолжить забастовки в Беларуси
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к людям с призывом продолжать и расширять забастовки в Беларуси. Об этом она попросила в своем новом видеообращении на YouTube.

"Я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки.

Не ведитесь на запугивания.

Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила Тихановская.

"Наши цели просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы", - резюмировала Тихановская.

Видеозапись обращения Тихановскаой появилась в YouTube:

Ранее, Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента США на выборах 3 ноября 2020 года. "Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты США", - заявил Байден на конвенции партии.

Напомним, в Белоруси, где продолжаются протесты против правящего режима Александра Лукашенко, завтра проведут необычную акцию, в ходе которой на время остановят движение автотранспорта.

Должностным лицам, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию Беларуси запретили въезд в Литву.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся для обсуждения ситуации в Беларуси, растущую напряженность между Грецией и Турцией, восстановление после пандемии и Brexit.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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