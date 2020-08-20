Митинги в Беларуси: в Минске завтра проведут необычную акцию

В Белоруси, где продолжаются протесты против правящего режима Александра Лукашенко, завтра проведут необычную акцию, в ходе которой на время остановят движение автотранспорта. Об этом сообщают в Телеграм-канале "Водители 97%".

"В связи с тем, что нелегитимная власть игнорирует наши требования, администрация канала Водители 97% предлагает перейти к активным действиям протеста на дорогах!", - говорится в сообщении.

Суть акции заключается в том, чтобы в пятницу "остановить весь Минск в 10-бальных пробках". Ее начало запланировали на вечер.

"Можно без опознавательных знаков, просто в 18:00 останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут!", - написали авторы канала.

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