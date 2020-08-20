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Захват власти оппозицией: В Беларуси открыли дело

Захват власти оппозицией: В Беларуси открыли дело
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по статье о захвате власти. Об этом сообщил генпрокурор Республики Александр Конюк, передают в Euroradio.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 УК", - заявил он.

В пресс-службе Координационного совета в комментарии Onliner заявили, что пока не получали такую информацию и прокомментируют ее, как только узнают подробности.

Координационный совет был инициирован лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановской 14 августа, чтобы обеспечить мирную передачу власти в стране.

Лукашенко, в свою очередь, отреагировал на идею крайне эмоционально: "Они (оппозиция - ред.) нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захватить власть со всеми вытекающими последствиями", - ответил Лукашенко.

19 августа совет избрал президиум, в который вошли, в частности, известные белорусские политики и писатели.

Ситуация в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Оппозиция, Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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