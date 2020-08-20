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Развитие отношений с Беларусью: МИД Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения

Развитие отношений с Беларусью: МИД Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения
14:43 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
МИД Украины после совещания относительно ситуации в Республике Беларусь приняло решение внести на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений. Об этом сообщают в МИД Украины.

"Участие в совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию.

Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, по результатам совещания МИД внесет на рассмотрение руководства Украины свои предложения по развитию белорусско-украинских отношений.

Как сообщалось, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. 

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Ситуация в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Украина, Беларусь, МИД.

Автор:

Телеграф
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