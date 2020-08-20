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МИД: Беларуси нужны перемены, но не через революции

МИД: Беларуси нужны перемены, но не через революции
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Беларуси нужны перемены, но не ценой гражданского противостояния или революций. Об этом сообщил глава МИД Владимир Макей.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", - считает Макей.

Он добавил, что изменения в стране должны проходить эволюционным путем.

"Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый"" , - добавил министр.

Макей также считает, что сейчас Беларусь проходит болезненный этап становления независимого государства и созревания гражданского общества.

Ситуация в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Беларусь, МИД, Протесты.

Автор:

Телеграф
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