Протесты в Беларуси: Литва закрыла въезд для Лукашенко

Должностным лицам, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию Беларуси запретили въезд в Литву.

МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом сообщил глава ведомства Линас Линкявичюс, передает Delfi.

Страна запретила въезд еще 31 беларускому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

Список уже передали на утверждение в МВД Литвы.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.