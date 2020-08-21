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Навального разрешили перевезти в немецкую клинику

Навального разрешили перевезти в немецкую клинику
20:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Стало известно, что врачам омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального стабилизировалось, что позволяет транспортировать его в немецкую клинику. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заместителя главврача омской больницы скорой помощи Анатолия Калиниченко.

"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники. Это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня", - сказал Калиниченко.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети в свою очередь заявила, что переговоры о транспортировке Навального сдвинулись с мертвой точки.

"Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же", - отметила она.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин считает, что его нужно эвакуировать в Европу.

Сегодня сообщалось, что родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику.

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Все по теме:

Отравление, Россия, Томск, Дмитрий Песков, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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