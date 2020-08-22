Навальный летит на лечение в Берлин

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел в Германию.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправлен на лечение в Германию.

Об этом сообщила в Twitter глава пресс-службы оппозиционера Кира Ярмыш.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", — написала Ярмыш.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Вместе с Навальным на борту находится его супруга Юлия.

Портал FlightRadar24 сообщает, что самолет должен приземлиться в 9:40.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин считает, что его нужно эвакуировать в Европу.

Сегодня сообщалось, что родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику.