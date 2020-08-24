Очередная проверка боевой готовности армии: в Беларуси вызывают военных из запаса

Начальник Генштаба военных сил Беларуси провел 3 этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Об этом сообщили в Минобороны Республики.

"Цель проверки - оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по назначению в обстановке динамично меняется, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск", - информирует пресс-служба министерства.

Во время проверки военные приведут отдельные военные части в высшие степени боевой готовности с вызовом военнослужащих из запаса.

Минобороны завершит проверку тактическими учениями.

18 августа Лукашенко заявил, что армия Беларуси приведена в боевую готовность на западной границе - в сторону Литвы и Польши.

Этому предшествовали многочисленные заявления белорусского главы о якобы вмешательстве в ситуацию с протестами соседних стран. В свою очередь Украина тоже усилила охрану своей границы с Беларусью.

Напомним, Александр Лукашенко направил поздравления по случаю Дня Независимости Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме.

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещеню.

Как сообщалось, Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что с 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.