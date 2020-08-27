Тихановская не против участия Лукашенко в повторных выборах

Светлана Тихановская отмечает, что в случае проведения повторных выборов Александр Лукашенко мог бы принять в них участие.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко мог бы принять участие в повторных президентских выборах в случае их проведения.

Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

"Это свободные выборы, и любой гражданин республики Беларусь, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, - пожалуйста", - сказала Тихановская в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос о возможности участия Лукашенко в повторных выборах, если бы они состоялись.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в республике состоялись президентские выборы. Окончательные данные центризбиркома страны гласят, что Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусов не удовлетворили результаты выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозици провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с протестующими для избежания кровопролития.

В свою очередь Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

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