Отравление Навального: Лукашенко передал ФСБ "доказательства" о фальсификации данных

"Они (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ.
Наверное ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - заявил Песков. При этом он пока не может что-либо сказать по поводу содержания собранных белорусами материалов.
О якобы доказательствах в ложном диагнозе Навального вчера заявлял Лукашенко.
Он утверждал, что разведке республики удалось перехватить телефонный разговор Польши и Германии, где обсуждали именно этот вопрос.
Сам же белорусский глава отметил, что не верит в версию отравления Навального.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.
За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.