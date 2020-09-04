Отравление Навального: Лукашенко передал ФСБ "доказательства" о фальсификации данных

Москва получила от Беларуси "перехваченные" между Варшавой и Берлином разговоры о якобы фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

"Они (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ.

Наверное ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - заявил Песков. При этом он пока не может что-либо сказать по поводу содержания собранных белорусами материалов.

О якобы доказательствах в ложном диагнозе Навального вчера заявлял Лукашенко.

Он утверждал, что разведке республики удалось перехватить телефонный разговор Польши и Германии, где обсуждали именно этот вопрос.

Сам же белорусский глава отметил, что не верит в версию отравления Навального.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.