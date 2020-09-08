"Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх": Тихановская призвала немедленно освободить Колесникову

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская требует от белорусских властей немедленно отпустить задержанного члена Координационного совета Марию Колесникову.

Об этом Тихановская сообщает в своем Телеграм-канале.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета — быть платформой для переговоров", - сказала Тихановская.

Она также добавила, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен осознать, что нет другого решения в этой ситуации. "Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что члена Координационного совета и соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.