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"Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх": Тихановская призвала немедленно освободить Колесникову

"Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх": Тихановская призвала немедленно освободить Колесникову
12:30 Сегодня Телеграф
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская требует от белорусских властей немедленно отпустить задержанного члена Координационного совета Марию Колесникову.

Об этом Тихановская сообщает в своем Телеграм-канале.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Задача Координационного совета — быть платформой для переговоров", - сказала Тихановская.

Она также добавила, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен осознать, что нет другого решения в этой ситуации. "Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - сказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что члена Координационного совета и соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Светлана Тихановская, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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