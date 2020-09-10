Власти Литвы признают Тихановскую президентом Беларуси

Сейм Литвы проголосовал за признание лидера оппозиции Светланы Тихановской единственным президентом Беларуси. Об этом говорится на сайте литовского парламента.

В соответствующей резолюции говорится о том, что Литва поддерживает требования избранного главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о проведении новых и прозрачных выборов президента республики.

Кроме того, отныне страна договорилась воспринимать любые действия "незаконного главы Беларуси" Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, в частности заключении новых соглашений с Россией, как преступления против белорусского народа.

Литва будет оказывать гражданам Беларуси и его законным представителям политическую, экономическую и финансовую помощь – чтобы в республике прошли демократические выборы.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси уже месяц продолжаются массовые акции протеста. Белоруссы протестуют против президентства Лукашенко и требуют новых честных выборов. Власти жестко придушивают протесты и митинги. В стране продолжаются задержания и аресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.