Лукашенко о революционной ситуации в стране: Все это мифы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наличие революционной ситуации в стране – это миф, который разбивает глубинный анализ событий.

Об этом он сказал в среду, 16 сентября, на встрече с политическим активом страны, передает БелТА.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", - сказал Лукашенко. При этом, какие именно события имеются в виду не сообщается.

Лукашенко отметил, что проходящие в Белоруссии акции протеста оппозиции не являются чем-то новым и напомнил, что подобные события происходили в стране в 90-е годы.

"То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали "коктейли Молотова" на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", - добавил Лукашенко.

Отмечается, что во встрече во дворце Независимости принимают участие порядка 300 человек: члены обеих палат белорусского парламента, руководители и специалисты государственных органов, представители местных властей от каждой из областей страны, сотрудники администрации президента и руководители средств массовой информации.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.