Бункерная инаугурация Лукашенко: в сети появились яркие фотожабы и карикатуры

Пользователи Сети насмехаются над утренними действиями Александра Лукашенко.

Сегодня, 23 сентября, Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. Это событие вызвало бурю негодования среди граждан страны. Улицы снова начали наполняться людьми.

Пользователи Twitter взорвались в обсуждениях случившегося. Многие стали осуждать Лукашенко за его поступок.

Не обошлось и без шуток. Талантливые карикатуристы показали свое видение ситуации в Беларуси.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Нашлись и юмористы, которые смогли подобрать красочные соответствующие картинки, описывающие действия Лукашенко.

Александр Лукашенко

ИНАУГУРАЦИЯ 2020

Хлыст, кровь

Дворец Независимости pic.twitter.com/DXpPL7H04y — Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 23, 2020

Тайная инаугурация под вымышленным именем. pic.twitter.com/gAxD7mLtnA — Денис Чещевик (@denroy86) September 23, 2020

"Лукашенко тайно, под одеялом, занимается сам с собой инаугурацией", "Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией", - шутят пользователи Twitter.

Напомним, что главная соперница Лукашенко на президентских выборах Тихановская в своем сегодняшнем обращении заявила, что все белорусы понимают, что происходит, а данная попытка признать себя легитимным приведет только к тому, что предыдущие полномочия будут закончены, а новый мандат народ ему не выдал.